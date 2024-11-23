Артета высказался о ротации в матче с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил ротацию состава в матче с «Ноттингем Форестом» (3:0).

«Да, я поменял половину состава, понимая, что рискую, но результат всё расставляет на свои места. Если бы мы проиграли, то люди сказали бы, что я сумасшедший, потому что оставил на скамейке запасных Парти, Райса, Мартинелли, Хаверца и других, но я чувствовал, что все заслуживают шанса. Парни, получившие шанс, доказали, что решение было правильным», - цитирует Артету пресс-служба клуба.

Сегодняшняя победа позволила «Арсеналу» подняться на четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставание от «Ливерпуля» составляет шесть зачётных баллов, но «канониры» сыграли на матч меньше.