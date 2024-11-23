«Манчестер Сити» проигрывает «Тоттенхэму» после первого тайма — у «горожан» четыре поражения подряд

Сегодня, 23 ноября, «Манчестер Сити» принимает на своё поле «Тоттенхэм» в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги.

По итогам первого тайма подопечные Хосепа Гвардиолы уступают со счетом 0:2. Оба мяча записал в свой актив Джеймс Мэддисон, который отличился на 13-й и 20-й минутах поединка.

Напомним, «Манчестер Сити» идет на серии из четырех поражений. Ранее команда уступила «Брайтону» (1:2), «Спортингу» (1:4), «Борнмуту» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:2).

Стоит сказать, что все эти матчи были выездными для «горожан», но сейчас команда принимает «Тоттенхэм» на своем поле.

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