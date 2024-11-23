«Брайтон» и «Вулверхэмптон» добились побед

В 12-м туре чемпионата Англии «Эвертон» так и не поразил ворота «Брентфорда», играя в большинстве больше тайма после удаления Кристиана Норгора - 0:0.
«Брайтон» также остался вдесятером в гостях у «Борнмута» на 59-й минуте, но при счете 2:0 в свою пользу и довел дело до победы (2:1).
Не без приключений победил и «Вулверхэмптон», пропустивший первым на выезде у «Фулхэма», но затем «волки» забили четырежды и были сильнее - 4:1.
Протокол игры
|(1:0) Айуоби Алекс20'
|31'Кунья Матеус (1:1)
|53'Гомес Жоао (1:2)
|87'Кунья Матеус (1:3)
|90'Гуэдеш Гонсалу (1:4)
Лено Бернд•Тете Кенни 67'71' (Родриго Мунис (71') •Андерсен Йоаким•Угелумба Кэлвин• 45'Робинсон Энтони•Перейра Андреас 57'59' (Уилсон Гарри (59') •Лукич Саша•Айуоби Алекс•Смит-Роу Эмиль59' (Кэрни Том (59') •Нелсон Райс72' (Траоре Адама (72') •Хименес Рауль71' (Кастань Тимоти (71')
Запасные: Сессеньон Райан•Кинг Джошуа•Бенда Стивен•Диоп Исса
Са Жозе•Семеду Нелсон90' (Понд Алфи (90') •Лемина Марио•Гомеш Тоти•Аит-Нури Раян•Гомес Жоао90' (Дойл Томми (90') •Андре•Беллегард Жан-Рикнер87' (Доэрти Мэтт (87') •Кунья Матеус90' (Гуэдеш Гонсалу (90') •Гомес Родриго II90' (Хи-Чан Хван (90') •Ларсен Йорген
Запасные: Tom Edozie•Бентли Даниел•Кандл Люк•Боргес Карлос
23 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
Протокол игры
|4' Педро Жоао (0:1)
|49' Митома Каору (0:2)
|(1:2) Брукс Дэвид 90'
Аррисабалага Кепа • Смит Адам 75' ( Брукс Дэвид ( 75') • Забарный Илья • Сенеси Маркос 65' ( Уттара Данго ( 65') • Керкез Милош 81' ( Унал Энес ( 81') • Адамс Тайлер 65' ( Хёйсен Дин ( 65') • Кук Льюис • 90'Тавернер Маркус • Клюйверт Джастин 75' ( Ааронс Макс ( 75') • Семеньо Антуан • 40'Эванилсон
Запасные: Биллинг Филип • Траверс Марк • Хилл Джеймс • Кинси-Уэллингс Максвелл
Вербрюгген Барт • Вельтман Йоел • Ван Хекке Ян-Поль • 90'Роша Игор II • Эступиньян Первис • Балеба Карлос 45' • 59'Аяри Ясин 76' ( О'Райли Мэттью ( 76') • Рюттер Жоржиньо 30' 64' ( Виффер Матс ( 64') • Педро Жоао 64' ( Адингра Симон ( 64') • Митома Каору • Уэлбек Данни 86' ( Фергюсон Эван ( 86')
Запасные: Самюэлс Имари • Груда Брайан • Стил Джейсон • Руаири Макконвилль • Энсисо Хулио
23 ноября. Стадион "Виталити" (Борнмут).
Протокол игры
Пикфорд Джордан • Янг Эшли • Тарковски Джеймс • Брэнтуэйт Джерред • Миколенко Виталий • Дукуре Абдулай 72' ( Мангаля Орель ( 72') • Гуэйе Идрисса • Линдстрём Йеспер 72' ( Гомеш Бету ( 72') • Макнил Дуайт • Ндиайе Ильман • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: О'Брайен Джейк • Паттерсон Нэйтан • Callum Bates • Кин Майкл • Армстронг Харрисон • Харрисон Джек • Виржиния Жоау
Флеккен Марк • Ван дер Берг Сепп • Коллинз Натан • Пиннок Итан • Льюис-Поттер Кин • Йенсен Матиас • Норгор Кристиан • 41'Янельт Витали 86' ( Ярмолюк Егор ( 86') • Мбеумо Брайан • Висса Йоан 72' ( Родригеш Тьяго ( 72') • Дамсгор Миккель 72' ( Шаде Кевин ( 72')
Запасные: Ми Бен • Конак Юнус Эмре • Расмуссен Мадс • Карвалью Фабиу • Вальдимарссон Хакон-Рабн • Магома Эдмонд-Пэрис
23 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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