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«Брайтон» и «Вулверхэмптон» добились побед

23 Ноября 2024 • 20:03 Комментировать
Фулхэм
1:4
Вулверхэмптон
окончен

В 12-м туре чемпионата Англии «Эвертон» так и не поразил ворота «Брентфорда», играя в большинстве больше тайма после удаления Кристиана Норгора - 0:0.

«Брайтон» также остался вдесятером в гостях у «Борнмута» на 59-й минуте, но при счете 2:0 в свою пользу и довел дело до победы (2:1).

Не без приключений победил и «Вулверхэмптон», пропустивший первым на выезде у «Фулхэма», но затем «волки» забили четырежды и были сильнее - 4:1.

Протокол игры  
Фулхэм1:4Вулверхэмптон
(1:0) Айуоби Алекс20'  
  31'Кунья Матеус (1:1)
  53'Гомес Жоао (1:2)
  87'Кунья Матеус (1:3)
  90'Гуэдеш Гонсалу (1:4)
Лено БерндТете Кенни  67' 71' (Родриго Мунис ( 71') Андерсен ЙоакимУгелумба Кэлвин  45'Робинсон ЭнтониПерейра Андреас  57' 59' (Уилсон Гарри ( 59') Лукич СашаАйуоби АлексСмит-Роу Эмиль 59' (Кэрни Том ( 59') Нелсон Райс 72' (Траоре Адама ( 72') Хименес Рауль 71' (Кастань Тимоти ( 71')
Запасные: Сессеньон РайанКинг ДжошуаБенда СтивенДиоп Исса
Са ЖозеСемеду Нелсон 90' (Понд Алфи ( 90') Лемина МариоГомеш ТотиАит-Нури РаянГомес Жоао 90' (Дойл Томми ( 90') АндреБеллегард Жан-Рикнер 87' (Доэрти Мэтт ( 87') Кунья Матеус 90' (Гуэдеш Гонсалу ( 90') Гомес Родриго II 90' (Хи-Чан Хван ( 90') Ларсен Йорген
Запасные: Tom EdozieБентли ДаниелКандл ЛюкБоргес Карлос
23 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Протокол игры 
Борнмут1:2Брайтон
  4' Педро Жоао (0:1)
  49' Митома Каору (0:2)
(1:2) Брукс Дэвид 90'  
Аррисабалага Кепа  Смит Адам   75' (Брукс Дэвид (   75' Забарный Илья  Сенеси Маркос   65' (Уттара Данго (   65' Керкез Милош   81' (Унал Энес (   81' Адамс Тайлер   65' (Хёйсен Дин (   65' Кук Льюис   90'  Тавернер Маркус  Клюйверт Джастин   75' (Ааронс Макс (   75' Семеньо Антуан   40'  Эванилсон
Запасные: Биллинг Филип  Траверс Марк  Хилл Джеймс  Кинси-Уэллингс Максвелл
Вербрюгген Барт  Вельтман Йоел  Ван Хекке Ян-Поль   90'  Роша Игор II  Эступиньян Первис  Балеба Карлос   45'   59'  Аяри Ясин   76' (О'Райли Мэттью (   76' Рюттер Жоржиньо   30'   64' (Виффер Матс (   64' Педро Жоао   64' (Адингра Симон (   64' Митома Каору  Уэлбек Данни   86' (Фергюсон Эван (   86')
Запасные: Самюэлс Имари  Груда Брайан  Стил Джейсон  Руаири Макконвилль  Энсисо Хулио
 23 ноября. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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Протокол игры 
Эвертон0:0Брентфорд
Пикфорд Джордан  Янг Эшли  Тарковски Джеймс  Брэнтуэйт Джерред  Миколенко Виталий  Дукуре Абдулай   72' (Мангаля Орель (   72' Гуэйе Идрисса  Линдстрём Йеспер   72' (Гомеш Бету (   72' Макнил Дуайт  Ндиайе Ильман  Калверт-Льюин Доминик
Запасные: О'Брайен Джейк  Паттерсон Нэйтан  Callum Bates  Кин Майкл  Армстронг Харрисон  Харрисон Джек  Виржиния Жоау
Флеккен Марк  Ван дер Берг Сепп  Коллинз Натан  Пиннок Итан  Льюис-Поттер Кин  Йенсен Матиас  Норгор Кристиан   41'  Янельт Витали   86' (Ярмолюк Егор (   86' Мбеумо Брайан  Висса Йоан   72' (Родригеш Тьяго (   72' Дамсгор Миккель   72' (Шаде Кевин (   72')
Запасные: Ми Бен  Конак Юнус Эмре  Расмуссен Мадс  Карвалью Фабиу  Вальдимарссон Хакон-Рабн  Магома Эдмонд-Пэрис
 23 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Брайтон

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