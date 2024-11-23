«Брайтон» и «Вулверхэмптон» добились побед

В 12-м туре чемпионата Англии «Эвертон» так и не поразил ворота «Брентфорда», играя в большинстве больше тайма после удаления Кристиана Норгора - 0:0.

«Брайтон» также остался вдесятером в гостях у «Борнмута» на 59-й минуте, но при счете 2:0 в свою пользу и довел дело до победы (2:1).

Не без приключений победил и «Вулверхэмптон», пропустивший первым на выезде у «Фулхэма», но затем «волки» забили четырежды и были сильнее - 4:1.