«Астон Вилла» довольствовалась очком в матче с аутсайдером

В матче 12-го тура Премьер-лиги Англии «Астон Вилла» играла с аутсайдерами из «Кристал Пэлас» и доминировала только по проценту владения мячом.
Исмаила Сарр вывел гостей вперед уже на четвертой минуте. Бирмингемцы отыгрались на 36-й минуте после выстрела Олли Уоткинса. Тут же Леон Бэйли запустил мяч в штангу. На 45-й минуте Юри Тилеманс с 11-метрового бил в угол, и кипер все равно достал. В ответ контратаке, и Джастин Девенни сделал 1:2 с потенциальных 2:1.
На 77-й минуте «вилланы» отыгрались после подачи углового Тилеманса и удара головой Росса Баркли.
2:2, «Астон Вилла» - шестая, противник - делит второе место с конца.
Протокол игры
|4'Сарр Исмаила (0:1)
|(1:1) Уоткинс Олли36'
|45'Девенни Джастин (1:2)
|(2:2) Баркли Росс77'
Мартинес Эмилиано•Богард Ламар46' (Кэш Мэтти (46') •Карлос Диего Сантос• 59'Торрес Пау II•Матсен Ян 66'69' (Дуран Джон (69') •Бэйли Леон82' (Филоджин-Байдейс Джейден (82') •Баркли Росс•Тилеманс Юри•Макгинн Джон69' (Динь Люка (69') •Роджерс Морган82' (Буэндия Эмилиано (82') • 85'Уоткинс Олли
Хендерсон Дин•Чалоба Трево• 77'Лакруа Максанс•Гехи Марк•Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик• 87'Хьюз Уилл90' (Клайн Натаниэль (90') •Дукуре Шейк64' (Лерма Хефферсон (64') •Сарр Исмаила90' (Ричардс Крис (90') •Девенни Джастин74' (Шлупп Джеффри (74') •Матета Жан-Филипп
23 ноября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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