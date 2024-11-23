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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» довольствовалась очком в матче с аутсайдером

23 Ноября 2024 • 20:01 Комментировать
Астон Вилла
2:2
Кристал Пэлас
окончен

В матче 12-го тура Премьер-лиги Англии «Астон Вилла» играла с аутсайдерами из «Кристал Пэлас» и доминировала только по проценту владения мячом.

Исмаила Сарр вывел гостей вперед уже на четвертой минуте. Бирмингемцы отыгрались на 36-й минуте после выстрела Олли Уоткинса. Тут же Леон Бэйли запустил мяч в штангу. На 45-й минуте Юри Тилеманс с 11-метрового бил в угол, и кипер все равно достал. В ответ контратаке, и Джастин Девенни сделал 1:2 с потенциальных 2:1.

На 77-й минуте «вилланы» отыгрались после подачи углового Тилеманса и удара головой Росса Баркли.

2:2, «Астон Вилла» - шестая, противник - делит второе место с конца.

Протокол игры  
Астон Вилла2:2Кристал Пэлас
  4'Сарр Исмаила (0:1)
(1:1) Уоткинс Олли36'  
  45'Девенни Джастин (1:2)
(2:2) Баркли Росс77'  
Мартинес ЭмилианоБогард Ламар 46' (Кэш Мэтти ( 46') Карлос Диего Сантос  59'Торрес Пау IIМатсен Ян  66' 69' (Дуран Джон ( 69') Бэйли Леон 82' (Филоджин-Байдейс Джейден ( 82') Баркли РоссТилеманс ЮриМакгинн Джон 69' (Динь Люка ( 69') Роджерс Морган 82' (Буэндия Эмилиано ( 82'  85') Уоткинс Олли
Запасные: Неделькович КостаОльсен РобинБенджамин БроджоМингс Тайрон
Хендерсон ДинЧалоба Трево  77'Лакруа МаксансГехи МаркМуньос ДаниэльМитчелл Тайрик  87'Хьюз Уилл 90' (Клайн Натаниэль ( 90') Дукуре Шейк 64' (Лерма Хефферсон ( 64') Сарр Исмаила 90' (Ричардс Крис ( 90') Девенни Джастин 74' (Шлупп Джеффри ( 74') Матета Жан-Филипп
Запасные: Кпорха КалебМэттьюз РемиТёрнер МэттАгбиноне АшерУорд Джоэл
23 ноября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Астон Вилла

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