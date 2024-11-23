«Астон Вилла» довольствовалась очком в матче с аутсайдером

В матче 12-го тура Премьер-лиги Англии «Астон Вилла» играла с аутсайдерами из «Кристал Пэлас» и доминировала только по проценту владения мячом.

Исмаила Сарр вывел гостей вперед уже на четвертой минуте. Бирмингемцы отыгрались на 36-й минуте после выстрела Олли Уоткинса. Тут же Леон Бэйли запустил мяч в штангу. На 45-й минуте Юри Тилеманс с 11-метрового бил в угол, и кипер все равно достал. В ответ контратаке, и Джастин Девенни сделал 1:2 с потенциальных 2:1.

На 77-й минуте «вилланы» отыгрались после подачи углового Тилеманса и удара головой Росса Баркли.

2:2, «Астон Вилла» - шестая, противник - делит второе место с конца.