«Арсенал» разгромил конкурентов из «Ноттингем Форест»

В субботу «Арсенал» и «Ноттингем Форест» боролись за выход на третье место в таблице чемпионата Англии.

На седьмой минуте со штрафного подавал Мартин Эдегор на линию вратарской, куда ворвался Микель Мерино и отправил снаряд в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. Вскоре зацепился за мяч в чужой штрафной Букайо Сака, обыгрался в стеночку с Эдегором, после чего финтом ушел от соперника и пробил точно в дальний верхний угол ворот, без шансов для голкипера - 1:0. Выиграл подбор у штрафной соперника Леандро Троссар и пробил в одно касание, но в падении смог перевести на угловой голкипер.

На 52-й минуте с правого фланга пас отдал Сака в центр на Томаса Парти, который выдержал паузу, после чего пробил точно в дальний верхний угол ворот, без шансов для кипера - 2:0. В концовке продавил соперника по флангу Рахим Стерлинг и низом отдал в центр штрафной, куда ворвался Итан Нванери и в касание без сопротивления пробил точно в ближний нижний угол - 3:0. Вырезал в штрафную соперника Жота Силва на ход Крису Вуду, который в борьбе с защитником протолкнул снаряд в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

«Канониры» делят третье место, соперник - шестое.