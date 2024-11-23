17-летний Нванери впервые в карьере забил в АПЛ

Вечером субботы лондонский «Арсенал» громит «Ноттингем Форест» на своём поле со счётом 3:0. Третий гол «пушкарей» забил молодой форвард «канониров» Итан Нванери – на 85-й минуте.

Как оказалось, для молодого футболиста это первый гол в рамках элитного дивизиона Англии. Ранее в этом сезоне Нванери три раза забивал, но в рамках Кубка лиги. Два его гола пришлись в ворота «Болтона», ещё один – в ворота «Престон Норт Энд».

Итану Нванери всего 17 лет, этот футболист 2007 года рождения является воспитанником клубной академии «Арсенала». Родился англичанин с нигерийскими корнями в Лондне.