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Пушечный выстрел Парти удвоил преимущество «Арсенала» над «Ноттингем Форест»

23 Ноября 2024 • 19:18 Комментировать
Арсенал
3:0
Ноттингем Форест
окончен

Вечером субботы в Северном Лондоне «Арсенал» принимает «Ноттингем Форест». В начале второго тайма «канониры» удвоили своё преимущество дальнобойным ударом Томаса Парти. Сработала замена Микеля Артеты, а ганец с расстояния в 20-25 метров из-за пределов штрафной поразил ворота «лесников» «неберущимся» ударом.

Таким образом, «Арсенал» ведёт со счётом 2:0. В первом тайме за «канониров» забил Букайо Сака. К слову, удар англичанина также получился на исполнение.

Текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Ноттингем Форест» проводит наш портал. Впереди нас ждёт почти вся вторая половина игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти

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