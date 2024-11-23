Пушечный выстрел Парти удвоил преимущество «Арсенала» над «Ноттингем Форест»

Вечером субботы в Северном Лондоне «Арсенал» принимает «Ноттингем Форест». В начале второго тайма «канониры» удвоили своё преимущество дальнобойным ударом Томаса Парти. Сработала замена Микеля Артеты, а ганец с расстояния в 20-25 метров из-за пределов штрафной поразил ворота «лесников» «неберущимся» ударом.

Таким образом, «Арсенал» ведёт со счётом 2:0. В первом тайме за «канониров» забил Букайо Сака. К слову, удар англичанина также получился на исполнение.

Текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Ноттингем Форест» проводит наш портал. Впереди нас ждёт почти вся вторая половина игры.