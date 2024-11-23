Артета ответил на вопрос об отсутствии Хаверца в основе «Арсенала»

В субботу «Арсенал» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Впервые с января Кай Хаверц начал игру чемпионата Англии на скамейке для запасных. Перед игрой рулевой «канониров» Микель Артета получил вопрос на этот счёт.

«Мы демонстрируем доверие ко всему составу и решаем определённые проблемы, которые не позволяют некоторым футболистам выйти в стартовом составе», - слова Артеты приводит портал Goal.

Следить за матчем между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2024/2025 Кай Хаверц провёл 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал один голевой пас на партнёра.