Мареска: «Фернандес сегодня сыграл хорошо»

Главный «Челси» Энцо Мареска лестно высказался об игре полузащитника Энцо Фернандеса, отметившегося голом и результативной передачей в матче с «Лестером» (2:1).

«Энцо сегодня сыграл очень хорошо, но он всегда показывает классный уровень. Конечно, многое зависит от плана на игру, ему приходится выполнять разные функции, но сегодня всё было здорово. Я пытаюсь донести до Фернандеса, что атакующие полузащитники должны чаще входить в штрафную, сегодня это сработало», - сказал Мареска на послематчевой пресс-конференции.

«Челси» набрал 22 очка в 12 турах и расположился на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.