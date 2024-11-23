Мареска высказался о Джексоне

Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о нападающем своей команды Николасе Джексоне, который отметился забитым голом в ворота «Лестера» (2:1).

«Я считаю, что у него всё прекрасно. Николас проделывает огромный объём на поле как с мячом, так и без него. Мы с тренерским штабом очень довольный проделанной им работой, Джексон классно прессингует, но может стать ещё лучше», - сказал Мареска на послематчевой пресс-конференции.

23-летний сенегалец сыграл 13 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал три результативные передачи, трансферная стоимость Джексона оценивается в 40 миллионов евро.