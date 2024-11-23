Гвардиола: «75% клубов хотят исключения из «Манчестер Сити» из АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу обвинений клуба в 115 нарушениях финансовых правил.

«Я читал кое-что о ситуации и о том, что нас нужно немедленно исключить из Премьер-лиги. 75% клубов АПЛ хотят нашего исключения, потому что я знаю, что они делают за кулисами. Но я не живу с этим. Я живу с четырьмя подряд поражениями и думаю о том, что можно сделать. С обеих сторон есть юристы. Я об этом не думаю», - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В субботу «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма», не пропустите текстовую трансляцию.