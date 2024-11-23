Сака прервал почти месячную голевую засуху

Звезда лондонского «Арсенала» Букайо Сака вечером субботы поразил ворота «Ноттингем Форест» в домашнем матче АПЛ. Изящным обводящим ударом он поразил ворота «лесников» примерно из центра штрафной площадки.

Таким образом, лишь к концу ноября Сака оформил первый для себя гол в третьем месяце осени во всех турнирах. В последний раз Букайо забивал 27 октября в ворота «Ливерпуля» (2:2) в лондонском матче команд. Следом он не мог поразить ворота «Престон Норт Энд», «Ньюкасла», миланского «Интера» в Лиге чемпионов и «Челси».

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Ноттингем Форест» проводит наш портал. Впереди по итогу 20 минут «пушкари».