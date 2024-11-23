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Купер после поражения от «Челси» пожаловался на судью

23 Ноября 2024 • 18:15 Комментировать
Лестер
1:2
Челси

В субботу «Лестер» проиграл на своём поле «Челси» в матче Премьер-лиги со счётом 1:2. Комментарий после игры дал главный тренер «лис» Стив Купер.

«Нам не везёт с этим судьёй. Это продолжилось и сегодня. Можно говорить об игре – первый тайм получился тяжёлым с точки зрения территориального преимущества и владения мячом «Челси». Мы пропустили плохой гол, а сами имели два хороших шанса до перерыва. В обороне в целом мы были в порядке.

Важнейший момент – неназначенный первый пенальти. Понятно, что там произошло. Второй – это момент с офсайдом, хотя он был в игре. Вы можете поговорить об этом судьями», - сказал Купер TNT Sports.

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