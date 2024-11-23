Фофана прокомментировал победу над «Лестером»

В субботу «Челси» обыграл на выезде «Лестер» в матче двенадцатого тура Английской премьер-лиги со счётом 2:1. После игры комментарий дал защитник лондонской команды Уэсли Фофана.

«После международной паузы было немного сложнее. Некоторые наши футболисты вернулись в клуб только вчера. Мы хорошо сыграли и выиграли, что самое главное. Мы сделали работу и получили три очка.

Нам нравится давление. Мы хотим финишировать наверху таблицы АПЛ. Мы стараемся выигрывать в каждом матче, чтобы оставаться на высоте. Было здорово вернуться сюда после проведённых здесь двух невероятных лет», - цитирует Фофана BBC.