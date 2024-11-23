«Челси» легко победил в гостях у «Лестера»

12-й тур Премьер-лиги Англии открывали «Лестер» и «Челси». «Синие» подавили соперника и почти не подпускали его к своим воротам.

На 15-й минуте после неудачного выноса Ваута Фаса перехватил мяч Энцо Фернандес и в касание протолкнул на Николаса Джексона, который финтом ушел от защитника и пробил точно в дальний верхний угол ворот - 0:1. Отличным пасом Коул Палмер нашел в штрафной соперника Марка Кукурелью, который сбросил в центр на Нони Мадуэке, а тот уже забил снаряд в нижний угол ворот, но гол был отменен из-за офсайда.

В начале второго тайма ворвался в штрафную соперника Джексон и пробил в дальний угол, парировал голкипер перед собой, но на Палмера, который пробил в касание, на линии ворот мяч угодил в Мадуэке и вышел за пределы поля. На 75-й минуте удвоили преимущество игроки «Челси» - пробивал головой из пределов штрафной Джексон после навеса от Палмера, отбил в падении перед собой вратарь, но на добивании Фернандес головой протолкнул сферу в сетку - 0:2. Под финальный свисток пенальти у хозяев - на технику пробил не сильно Джордан Айю в нижний левый от себя угол, и рикошетом от руки вратаря сфера все же влетела в сетку - 1:2.

Команда Энцо Марески вышла на чистое третье место и уступает всего очко «Манчестер Сити». Противник - 16-й.