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Моуринью нацелился на экс-игрока «Реала»

23 Ноября 2024 • 17:33 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Фенербахче» хочет подписать нового левого защитника. Как сообщает портал TodoFichajes, главный тренер «канареек» Жозе Моуринью хочет видеть на этой позиции воспитанника «Реала» Серхио Регилона.

Ранее Моуринью уже работал с Регилоном в «Тоттенхэме». 27-летний испанец до сих пор выступает за лондонскую команду. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025, что значительно упрощает возможный трансфер. Не исключено, что «шпоры» отпустят Регилона даже без компенсации.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Серхио Регилона в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фенербахче Жозе Моуринью Серхио Регилон трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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