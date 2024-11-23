Энцо Фернандес лишь в третьем сезоне в АПЛ забил и ассистировал в одном матче

Вечером субботы друг с другом встречаются «Лестер» и лондонский «Челси» в рамках АПЛ. Хавбек «синих» Энцо Фернандес в этой игре смог забить гол, а также оформить голевую передачу.

Как обращает внимание «Английский акцент», Фернандес впервые в своей карьере забил гол и отдал голевую передачу в одном матче Премьер-лиги. А суммарно в последних трёх играх во всех соревнованиях аргентинец отдал пять ассистов и забил один гол.

Напомним, что оказался в АПЛ Фернандес ещё в позапрошлом сезоне, зимой 2023 года. Тогда он переехал в Лондон из Лиссабона, где играл за «Бенфику». Ранее в 2022 году Энцо стал чемпионом мира в рядах сборной Аргентины.