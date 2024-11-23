Фернандиньо: «Я горжусь Родри»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказался о победе хавбека «горожан» Родри Эрнандеса в голосовании на «Золотой мяч».

— Я действительно горжусь Родри. Я видел, как он рос и прогрессировал, чтобы стать одним из лучших в мире, — приводит слова Фернандиньо City Xtra.

Напомним, Родри получил «Золотой мяч» в конце октября за успехи в прошлом сезоне. Данная награда стала первой в его карьере.

В текущей кампании 28-летний полузащитник принял участие только в трех играх, в которых не отметился голевыми действиями. После этого Родри порвал крестообразные связки колена и выбыл минимум до весны.