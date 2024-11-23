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Варди перед матчем с «Челси» выпил банку энергического напитка

23 Ноября 2024 • 16:58 Комментировать
Лестер
0:2
Челси
1 7.10 X 4.80 2 1.45
2-й тайм

В субботу в рамках двенадцатого тура Английской премьер-лиги встречаются «Лестер» и «Челси». В социальных сетях появились кадры, снятые в подтрибунном помещении стадиона «Кинг Пауэр» перед стартовым свистком. На них видно, как нападающий «лис» Джейми Варди пьёт энергетический напиток. Судя по всему, Варди уверен, что этот напиток помогает ему лучше чувствовать себя на футбольном поле. Впрочем, за час игрового времени Варди забить не смог – к 60-й минуте на табло горит счёт 0:1.

Следить за матчем между «Лестером» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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