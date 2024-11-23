Эдегор — в стартовом составе «Арсенала» на игру с «Ноттингем Форест»

Пресс-служба лондонского «Арсенала» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч 12-го тура Английской премьер-лиги.

С первых минут главный тренер «Арсенала» Микель Артета решил выпустить на поле следующих футболистов: Райя (вр), Тимбер, Салиба, Габриэль дос Сантос, Калафьори, Жоржиньо, Мерино, Эдегор, Сака, Троссар, Жезус.

Начало матча 12-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест» запланировано на 18:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном интернет-портале LiveResult.