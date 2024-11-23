Холанн: «Четыре поражения подряд – это больно, но мы же не вылетели»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал комментарий по поводу четырёх поражений команды подряд.

«Да, мы проиграли четыре матча подряд. Это ненормально для такого клуба. Это больно, явно больно. И сейчас мы мотивированы сильнее, чем когда-либо.

Думаю, перерыв на сборные помог команде. Было полезно отправиться в национальные команды и перезагрузиться. Мы проиграли четыре матча подряд, но насколько всё плохо? Мы же не вылетели. Мы на втором месте, а впереди ещё много игр», - сказал Холанн Sky Sports.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет против «Тоттенхэма», не пропустите текстовую трансляцию.

Холанна могут посадить в тюрьму – но ненадолго