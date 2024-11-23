Джексон забил за «Челси» в АПЛ уже больше, чем Торрес и Креспо

Николас Джексон в субботу поразил ворота «Лестера» в рамках Английской премьер-лиги. Как отмечает «Английский акцент», Джексон оформил свой 21-й гол за «синих» в АПЛ. А это больше, чем у знаменитых в прошлом форвардом «Челси» Фернандо Торреса и Эрнана Креспо. Каждый из них забил по 20 голов в Премьер-лиге, будучи игроком «синих».

Напомним, что в игре «Лестера» и «Челси» на данный момент настал перерыв. У «синих» минимальное преимущество как раз благодаря голу Джексона – 1:0. Следить за текстовой трансляцией второй половины встречи можно будет на нашем портале. Впереди второй тайм!