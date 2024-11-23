Стало известно, почему в заявке «Челси» нет Нету

В субботу «Челси» проводит гостевой матч двенадцатого тура Английской премьер-лиги против «Лестера». В заявку лондонской команды на эту игру не попал атакующий полузащитник Педру Нету. Портал Goal обращает внимание на тот факт, что 24-летний португалец ещё не восстановился после болезненного ушиба, полученного в расположении национальной сборной.

Следить за матчем между «Лестером» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Команде Энцо Марески удалось забить довольно быстрый гол на «Кинг Пауэр» - на пятнадцатой минуте отличился Николас Джексон.