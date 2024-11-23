Мареска: Для меня Варди лучше Руни и Кейна

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высоко оценил нападающего Джейми Варди, с которым ранее работал в «Лестере».

«Варди фантастичен. Люди не понимают, насколько он хорош. Я знаю, что Англии очень повезло с нападающими – Кейн, Руни и многие другие. Но для меня Варди лучший. Он может делать на поле многое. Например, забегать вперёд и завершать атаки, но лучшее для меня – его интеллект. В прошлом году он изменил свой стиль и стал тем, кто связывает игру. И он ещё хочет учиться. Но главное его умение – забивать. Он может пропустить неделю тренировок, а потом на выходных выйти на поле и забить», - сказал Мареска журналистам.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Лестером» и «Челси» можно в текстовой трансляции.