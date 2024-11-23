Исак может перейти в топ-клуб АПЛ уже зимой

Слухи давно связывают нападающего «Ньюкасла» Александра Исака со сменой клубной прописки. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на GiveMeSport, «Арсенал» может попытаться подписать Исака уже в зимнее трансферное окно. В качестве аргумента лондонцы могут использовать возможность выступать в Лиге чемпионов.

В сезоне 2024/2025 Александр Исак провёл за «Ньюкасл» 11 официальных матчей. В них шведский форвард записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Исака в 75 миллионов евро.