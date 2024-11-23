В «Манчестер Юнайтед» сделали неутешительный вывод по Зиркзее

Летом «Манчестер Юнайтед» потратил 42,5 миллиона евро на трансфер нападающего Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Как сообщает Manchester Evening News, в стане «красных дьяволов» испытывают серьёзные сомнения по поводу Зиркзее. Некоторые высокопоставленные руководители клуба считают, что нидерландец недостаточно хорош.

В 17 матчах за «Манчестер Юнайтед» 23-летний Зиркзее смог забить только один гол. В следующем году «красные дьяволы» будут искать надёжного бомбардира, и не исключено, что Зиркзее будет либо продан, либо отдан в аренду.

«Манчестер Юнайтед» проведёт ближайший матч Премьер-лиги в воскресенье, 24 ноября, - против «Ипсвича».