Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Юнайтед» сделали неутешительный вывод по Зиркзее

23 Ноября 2024 • 14:58 Комментировать

Летом «Манчестер Юнайтед» потратил 42,5 миллиона евро на трансфер нападающего Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Как сообщает Manchester Evening News, в стане «красных дьяволов» испытывают серьёзные сомнения по поводу Зиркзее. Некоторые высокопоставленные руководители клуба считают, что нидерландец недостаточно хорош.

В 17 матчах за «Манчестер Юнайтед» 23-летний Зиркзее смог забить только один гол. В следующем году «красные дьяволы» будут искать надёжного бомбардира, и не исключено, что Зиркзее будет либо продан, либо отдан в аренду.

«Манчестер Юнайтед» проведёт ближайший матч Премьер-лиги в воскресенье, 24 ноября, - против «Ипсвича».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзее
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Россию не допустят до жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2026: есть ли ещё шансы попасть на чемпионат мира Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать «Зенит» на уровне «Ахмата» и ниже «Оренбурга»: Как легионеры РПЛ сыграли в ноябре за свои сборные
Спортивные новости
Врач раскрыл, как будет проходить восстановление Овечкина после перелома ноги Расселл выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Рыбин — о драке Уилсона с игроком «Юты», который травмировал Овечкина: «Это его прямая работа» Рыбин — о травме Овечкина: «Надеюсь, что Саша сможет вернуться раньше, чем через шесть недель» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
6 мин
Лестер Лестер
Челси Челси
0
0
5.20 3.90 1.62
Видео
23.11.24 в 18:00
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.26 5.80 9.60
Видео
23.11.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.80 3.75 4.00
Видео
23.11.24 в 18:00
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
2.27 3.45 2.95
Видео
23.11.24 в 18:00
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
2.21 3.65 2.90
Видео
23.11.24 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.63 3.85 5.00
Видео
23.11.24 в 20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.47 4.70 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
15:21 · Англия. Премьер-лига
Мареска: Для меня Варди лучше Руни и Кейна
15:05 · Англия. Премьер-лига
Исак может перейти в топ-клуб АПЛ уже зимой
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:58 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» сделали неутешительный вывод по Зиркзее
14:37 · Англия. Премьер-лига
Холанна могут посадить в тюрьму – но ненадолго
14:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу назвал Гвардиола одним из лучших защитников в мире
14:30 · Англия. Премьер-лига
«Даже не позвонили в дверь»: Мареска вспомнил, как игроки «Лестера» ворвались в его дом
14:20 · Англия. Премьер-лига
Фелиш и Палмер – в основе «Челси» на матч против «лис»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал главную трансферную цель
13:38 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в нападение 1
09:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – «Ноттингем Форест»: Вероятные стартовые составы на крупный матч АПЛ 1
08:03 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» приняли решение по Родри слухи
07:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мне нужен лучший Грилиш»
07:36 · Англия. Премьер-лига
Аморим рассказал, что думает о Люке Шоу
07:14 · Англия. Премьер-лига
Названы главные конкуренты «Баварии» в борьбе за Вирца
07:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Иногда я думаю: «О боже, ещё одна игра»
06:44 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски назвал главные проблемы «Тоттенхэма»
06:35 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ следят за Браимом Диасом из «Реала»
06:16 · Англия. Премьер-лига
Артета разобрал причины спада «Арсенала» 1
06:04 · Англия. Премьер-лига
Холанн поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»
05:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола вспомнил Месси, отвечая на вопрос о потере Родри
05:12 · Англия. Премьер-лига
Холанн оценил сезон «Манчестер Сити»
05:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола привёл в пример «Реал», высказываясь о стареющих лидерах «Манчестер Сити»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Гвардиола уже точно войдёт в историю как один из великих»
Все новости