Холанна могут посадить в тюрьму – но ненадолго

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может угодить за решётку в Швейцарии. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Blick, звёздного футболиста могут посадить в тюрьму на один день в следующий раз, когда он посетит страну. Дело в том, что у Холанна в Швейцарии есть неоплаченный штраф в размере 60 франков (около 65 евро).

Отец Эрлинга, Аль-Инге Холанн, живёт в Швейцарии. Когда форвард «Манчестер Сити» в следующий раз отправится к папе, ему нужно будет урегулировать ситуацию, чтобы избежать ограничения свободы, пускай и недолгого.

В сезоне 2024/2025 Эрлинг Холанн провёл 16 матчей, в которых забил 15 голов.