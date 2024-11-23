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Холанна могут посадить в тюрьму – но ненадолго

23 Ноября 2024 • 14:37 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может угодить за решётку в Швейцарии. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Blick, звёздного футболиста могут посадить в тюрьму на один день в следующий раз, когда он посетит страну. Дело в том, что у Холанна в Швейцарии есть неоплаченный штраф в размере 60 франков (около 65 евро).

Отец Эрлинга, Аль-Инге Холанн, живёт в Швейцарии. Когда форвард «Манчестер Сити» в следующий раз отправится к папе, ему нужно будет урегулировать ситуацию, чтобы избежать ограничения свободы, пускай и недолгого.

В сезоне 2024/2025 Эрлинг Холанн провёл 16 матчей, в которых забил 15 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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