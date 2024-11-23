Канселу назвал Гвардиола одним из лучших защитников в мире

Экс-защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу высказался о действующем игроке «горожан» Йошко Гвардиоле.

«Йошко Гвардиол — один из лучших крайних защитников в мире и в принципе один из лучших защитников. Он играет в одном из сильнейших клубов мира», — цитирует Канселу City Xtra.

22-летний хорват принял участие в 18 матчах текущего сезона и отметился тремя забитыми голами.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды Хосепа Гвардиолы 23 набранных очка после 11 туров.

23 ноября «Манчестер Сити» встретится дома с «Тоттенхэмом», начало — в 20:30 по мск.