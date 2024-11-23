«Даже не позвонили в дверь»: Мареска вспомнил, как игроки «Лестера» ворвались в его дом

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска вспомнил, как его «Лестер» в прошлом сезоне оформил первое место в Чемпионшипе.

«Я был дома и смотрел матч «КПР» - «Лидс». Когда он завершился, ко мне пришёл весь штаб. У нас было обычное празднование с семьями и детьми. Были Кабальеро, Уокер, Витьелло. Потом – очень поздно – пришли футболисты. Первым, кого я увидел, был Чоудхури. Они даже не позвонили в дверь, а пошли в сад, а потом оказались у моего окна.

Когда я отдёрнул штору, то увидел лицо Чоудхури. Это был, пожалуй, лучший подарок, который я получил в прошлом сезоне. Он показал, насколько команда была единой, какой была связь с игроками. Они могли пойти на вечеринку в любое место, но приехали ко мне домой. Я всегда буду им благодарен. Когда я был футболистом, у меня были победы, но я ни разу не думал о том, чтобы пойти домой к тренеру», - сказал Мареска журналистам.

В субботу «Лестер» и «Челси» сыграют в Премьер-лиге, не пропустите текстовую трансляцию.