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«Даже не позвонили в дверь»: Мареска вспомнил, как игроки «Лестера» ворвались в его дом

23 Ноября 2024 • 14:30 Комментировать
Лестер
0:0
Челси
1 7.10 X 4.80 2 1.45
1-й тайм

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска вспомнил, как его «Лестер» в прошлом сезоне оформил первое место в Чемпионшипе.

«Я был дома и смотрел матч «КПР» - «Лидс». Когда он завершился, ко мне пришёл весь штаб. У нас было обычное празднование с семьями и детьми. Были Кабальеро, Уокер, Витьелло. Потом – очень поздно – пришли футболисты. Первым, кого я увидел, был Чоудхури. Они даже не позвонили в дверь, а пошли в сад, а потом оказались у моего окна.

Когда я отдёрнул штору, то увидел лицо Чоудхури. Это был, пожалуй, лучший подарок, который я получил в прошлом сезоне. Он показал, насколько команда была единой, какой была связь с игроками. Они могли пойти на вечеринку в любое место, но приехали ко мне домой. Я всегда буду им благодарен. Когда я был футболистом, у меня были победы, но я ни разу не думал о том, чтобы пойти домой к тренеру», - сказал Мареска журналистам.

В субботу «Лестер» и «Челси» сыграют в Премьер-лиге, не пропустите текстовую трансляцию.

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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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