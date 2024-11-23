Фелиш и Палмер – в основе «Челси» на матч против «лис»

Программу двенадцатого тура Английской премьер-лиги будет открывать матч между «Лестером» и «Челси». Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Санчес, Фофана, Бадьяшиль, Колвилл, Кукурелья, Энцо Фернандес, Кайседо, Мадуэке, Палмер, Фелиш, Джексон.

Матч между «Лестером» и «Челси» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент «пенсионеры» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «лисы» - пятнадцатое.