«Ливерпуль» выбрал главную трансферную цель

Полузащитник сборной Испании и «Реал Сосьедада» Мартин Субименди имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщили журналисты Teamtalk.

По данным источника, заполучить хавбека в свои ряды хочет «Ливерпуль». 25-летний игрок считается приоритетной трансферной целью «красных». Основным конкурентом мерсисайдцев считается лондонский «Арсенал». Сумма отступных, прописанная в контракте хавбека, составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Субименди провел 16 поединков за «Реал Сосьедад», записав на свой счет гол и результативный пас.