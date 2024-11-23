Моуринью хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Датский хавбек «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может сменить Английскую премьер-лигу на турецкий чемпионат, об этом рапортует портал Tribal Football.

Согласно данным источника, в подписании полузащитника заинтересован стамбульский «Фенербахче». Наставник «канареек» Жозе Моуринью является главным инициатором возможного трансфера Эриксена. Турецкий топ-клуб планирует оформить сделку в зимнее трансферное окно. Сам Кристиан хотел бы остаться в «МЮ».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Эриксен провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми передачами.