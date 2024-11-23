Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» нашёл усиление в нападение

23 Ноября 2024 • 10:04 Комментировать (1)

Вингер лиссабонского «Спортинга» Максимилиано Араухо находится в сфере интересов «Манчестер Сити». Об этом рапортует Football Insider.

Согласно сведениям источника, чемпион Английской премьер-лиги давно следит за выступлениями уругвайского игрока. «Горожан» привлекает то, что Араухо, кроме атаки, способен также сыграть на позиции флангового защитника.

В текущем сезоне Максимилиано провел 14 поединков в различных турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Срок действующего контракта между игроком и «Спортингом» истекает летом 2029 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночный ценник Араухо составляет 12 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Спортинг Лиссабон трансферы футбола - зима 2025 Максимилиано Араухо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
avedomev
23 Ноября 2024 в 10:26
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Ответить
«Спартак» обратился к Джикии Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду назвал рекорд, который не хочет побить В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Роналду получил предложение по смене клуба от звёздного тренера Клопп будет работать с французским клубом Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Анчелотти принял решение по «Реалу» Россию не допустят до жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2026: есть ли ещё шансы попасть на чемпионат мира Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать
Спортивные новости
Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Рыбин — о драке Уилсона с игроком «Юты», который травмировал Овечкина: «Это его прямая работа» Рыбин — о травме Овечкина: «Надеюсь, что Саша сможет вернуться раньше, чем через шесть недель» СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ «Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.11.24 в 15:30
Лестер Лестер
Челси Челси
5.20 3.90 1.62
Видео
23.11.24 в 18:00
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.26 5.80 9.60
Видео
23.11.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.80 3.75 4.00
Видео
23.11.24 в 18:00
Борнмут Борнмут
Брайтон Брайтон
2.27 3.45 2.95
Видео
23.11.24 в 18:00
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
2.21 3.65 2.90
Видео
23.11.24 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.63 3.85 5.00
Видео
23.11.24 в 20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.47 4.70 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Ноября
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в нападение 1
09:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – «Ноттингем Форест»: Вероятные стартовые составы на крупный матч АПЛ 1
08:03 · Англия. Премьер-лига
В «Реале» приняли решение по Родри слухи
07:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мне нужен лучший Грилиш»
07:36 · Англия. Премьер-лига
Аморим рассказал, что думает о Люке Шоу
07:14 · Англия. Премьер-лига
Названы главные конкуренты «Баварии» в борьбе за Вирца
07:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Иногда я думаю: «О боже, ещё одна игра»
06:44 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски назвал главные проблемы «Тоттенхэма»
06:35 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ следят за Браимом Диасом из «Реала»
06:16 · Англия. Премьер-лига
Артета разобрал причины спада «Арсенала» 1
06:04 · Англия. Премьер-лига
Холанн поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»
05:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола вспомнил Месси, отвечая на вопрос о потере Родри
05:12 · Англия. Премьер-лига
Холанн оценил сезон «Манчестер Сити»
05:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола привёл в пример «Реал», высказываясь о стареющих лидерах «Манчестер Сити»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Гвардиола уже точно войдёт в историю как один из великих»
00:31 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу – о Бентанкуре: «В наши дни люди хотят сжигать других на костре»
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» подыскивает замену де Брёйне и Гюндогану – назван кандидат
00:12 · Англия. Премьер-лига
Неймар встал на защиту Винисиуса после слов Родри
22 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать звезду Серии А уже в январе
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует на вингера сборной Испании
23:15 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: «Не буду говорить, что мне требуется много времени»
23:03 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Я мечтал просто играть на профессиональном уровне»
22:44 · Англия. Премьер-лига
Угарте рассказал, как ему помог опыт игры с Мбаппе в «ПСЖ»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Сон назвал лучшего игрока АПЛ на данный момент
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на топ-игрока «Челси» слухи
Все новости