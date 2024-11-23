«Манчестер Сити» нашёл усиление в нападение

Вингер лиссабонского «Спортинга» Максимилиано Араухо находится в сфере интересов «Манчестер Сити». Об этом рапортует Football Insider.

Согласно сведениям источника, чемпион Английской премьер-лиги давно следит за выступлениями уругвайского игрока. «Горожан» привлекает то, что Араухо, кроме атаки, способен также сыграть на позиции флангового защитника.

В текущем сезоне Максимилиано провел 14 поединков в различных турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Срок действующего контракта между игроком и «Спортингом» истекает летом 2029 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночный ценник Араухо составляет 12 миллионов евро.