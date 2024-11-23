В «Реале» приняли решение по Родри

Стало известно, есть ли у мадридского «Реала» планы на полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

«Королевскому клубу» приписывался интерес к испанцу, в конце октября ставшему обладателем «Золотого мяча». Впрочем, как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, «Реал» не претендует на хавбека «горожан». Недавнее высказывание чемпиона Европы о потенциальном звонке из Мадрида никак не повлияло на ситуацию.

Напомним, в сентябре Родри выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки. Он сможет вернуться на поле лишь в конце сезона.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 28-летнего футболиста в 130 млн евро.