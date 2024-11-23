Гвардиола: «Мне нужен лучший Грилиш»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что полузащитник Джек Грилиш вернётся на пик формы.

29-летний игрок не появляется на поле с конца октября из-за проблем со здоровьем. Англичанин всего шесть раз вышел в стартовом составе «горожан» в нынешней кампании.

«Мне нужен лучший Грилиш, и сборной Англии тоже нужен лучший Грилиш! Перед матчем с «Брайтоном» врач сказал мне, что он не готов играть. В Англии есть 200 футболистов, которых можно вызвать в сборную, поэтому, думаю, Джеку лучше восстановиться, если он не в форме. Он нужен мне.

Когда Джек будет хорош, он поедет к сборную к Томасу Тухелю. Но он должен выступить хорошо здесь, чтобы заслужить это. Почему Рико Льюис играет за сборную Англии в 20 лет? Потому что он хорош в клубе», – заявил Гвардиола перед субботним матчем с «Тоттенхэмом».