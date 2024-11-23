Аморим рассказал, что думает о Люке Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мыслями о состоянии Люка Шоу.

29-летний футболист на протяжении всей карьеры страдает из-за травм. В нынешнем сезоне англичанин ещё не появлялся на поле, но с начала месяца тренируется в общей группе и вскоре сможет сыграть.

«Шоу чувствует себя хорошо, но мы должны поддерживать его физическую форму и быть осторожными. Думаю, он очень хороший футболист, мы будем заботиться о нём. Я хочу, чтобы такие важные игроки были доступны на протяжении длительных периодов, а не в одной игре», – поведал в интервью с клубным каналом «Манчестер Юнайтед» португальский рулевой.