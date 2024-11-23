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Названы главные конкуренты «Баварии» в борьбе за Вирца

23 Ноября 2024 • 07:14 Комментировать
Бавария
3:0
Аугсбург

«Бавария» намерена оформить громкий трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

21-летний футболист сборной Германии, по достоверным данным, является приоритетной трансферной целью мюнхенского гранда на предстоящее лето. Известно также, что в «Баварии» готовы выложить за звезду «фармацевтов» более 100 млн евро. Однако на Вирца есть и другие претенденты: как информирует журналист Флориан Плеттенберг, главные конкуренты мюнхенцев – мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Флориана Вирца в 130 млн евро. На счету игрока 48 забитых мячей и 52 результативных паса в 169 матчах за леверкузенский коллектив.

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