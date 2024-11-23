Гвардиола: «Иногда я думаю: «О боже, ещё одна игра»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что устаёт от матчей.

Недавно клуб объявил о продлении контракта с испанским наставником до лета 2027 года. Несмотря на решение остаться, Гвардиола заявил, что чувствует усталость от работы.

«Я устал. Да, иногда я устаю, конечно. Это может звучать так: «О боже, ещё одна игра!» Такое происходит, но мне помогают победы. Мы выигрываем, выигрываем, выигрываем – и это очень помогает. Жизнь становится лучше, когда ты побеждаешь. И когда мы выигрываем – а за последние годы это происходило часто, – это положительно сказывается на мне», – цитирует City Xtra рулевого «горожан».