Кулушевски назвал главные проблемы «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поведал о причинах нестабильного выступления команды в текущем сезоне.

«Шпоры» занимают лишь десятое место после 11 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Коллектив Анге Постекоглу проиграл три из последних пяти матчей чемпионата.

«Я многому научился у тренера, полностью поддерживаю его стиль. Именно так я хочу играть – очень агрессивно и всегда в одной манере.

Конечно, нам нужно совершенствоваться. Мы видим прогресс в игре, но мы должны улучшить результаты, если хотим что-то выиграть в этом сезоне. Это вызов для нас всех – необходимо найти способ, который будет работать.

Многое из того, что мы делаем, можно назвать идеальным – мы очень хороши в атаке. Но нужно защищаться лучше, пропускать меньше простых голов после подач. Думаю, мы сможем исправить эту проблему», – сказал в беседе со Sky Sports Кулушевски.