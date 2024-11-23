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Три топ-клуба АПЛ следят за Браимом Диасом из «Реала»

23 Ноября 2024 • 06:35 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
1 8.50 X 4.50 2 1.40
24.11 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас может вернуться в Англию.

Марокканский футболист не получает регулярной игровой практики в команде Карло Анчелотти. Как сообщает TBR Football, за ситуацией следят английские «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». 25-летний атакующий хавбек хотел бы чаще выходить в стартовом составе, поэтому в прессе всё чаще возникают слухи о его возможном уходе.

Стоимость Браима Диаса на авторитетном портале Transfermarkt – 40 млн евро. Проведя девять матчей за «сливочных» в нынешней кампании, игрок отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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