Артета разобрал причины спада «Арсенала»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о не самых впечатляющих результатах команды в последних матчах.

«Канониры» не выиграли ни одного из предыдущих четырёх поединков в Премьер-лиге, набрав за этот период всего два очка. В последнем матче Лиги чемпионов против миланского «Интера» также случилось поражение (0:1).

«Я обдумывал всё, что мы делали. Заключается ли причина неудач в том, что соперники были лучше нас? Ответ очевиден – нет. Должны ли мы были выиграть больше матчей? Да. Нравится ли мне то, что делает наша команда? Да, но нам нужно кое-что улучшить», – заявил Артета в преддверии встречи с «Ноттингем Форест», которая стартует в субботу в 18:00 по московскому времени.