Холанн поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн побеседовал с журналистами в преддверии матча против «Тоттенхэма».

Домашняя для «горожан» встреча со «шпорами» состоится в субботу, начало запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Всегда приятно играть против «Тоттенхэма», я с нетерпением жду этого матча. Мы должны быть готовы и показать себя с лучшей стороны – лучше, чем раньше. Нам пора начать выигрывать, ведь в этом заключается вся суть «Манчестер Сити», – передаёт слова Холанна пресс-служба клуба.

Напомним, что команда Хосепа Гвардиолы проиграла последние четыре поединка во всех турнирах.