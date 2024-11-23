Гвардиола вспомнил Месси, отвечая на вопрос о потере Родри

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, насколько критична для команды потеря Родри.

Испанский полузащитник выбыл из строя в сентябре из-за разрыва крестообразной связки. Ожидается, что обладатель «Золотого мяча» в лучшем случае сможет вернуться на поле в конце сезона.

«Мы остались без Родри, лучшего игрока в мире, и нам его не хватает. Представьте себе мой период в «Барселоне», когда Месси был лучшим в мире, но без самого Месси. Как вы думаете, мы бы смогли выиграть требл без него? Нет», – приводит City Xtra слова Гвардиолы, высказавшегося в преддверии субботнего матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма».