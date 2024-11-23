Холанн оценил сезон «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал, как оценивает выступление своей команды в текущей кампании.

«Горожане» проиграли четыре последних матча, включая два поединка Премьер-лиги. В настоящий момент коллектив Хосепа Гвардиолы располагается на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков.

«Всё складывалось хорошо, но не идеально. Было много взлётов и падений. Мы очень здорово начали, но затем возникли некоторые проблемы – было и хорошее, и плохое. Мы сосредоточены на будущем и стараемся делать всё возможное.

Сейчас команда страдает от травм. В команде хорошее настроение – все чувствуют себя счастливыми, включая меня. Я стараюсь наслаждаться каждым днём и делиться позитивом с другими», – приводит City Xtra высказывания Холанна.