Гвардиола привёл в пример «Реал», высказываясь о стареющих лидерах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возрастных игроках команды.

Многие лидеры «горожан» уже преодолели 30-летний рубеж. По словам испанского рулевого, это не значит, что клубу обязательно потребуется перестройка состава в ближайшем будущем.

«Всё зависит от того, насколько хорошо будут выступать конкретные игроки. Я видел, как «Реал» с Каземиро, Кроосом и Модричем выиграл Лигу чемпионов три раза, при этом они играли каждые три дня! Дело не в возрасте. У таких игроков есть опыт, есть то, чего нет у молодых. Важен баланс опыта и молодости», – приводит City Report слова Гвардиолы.