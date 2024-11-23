«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: Ориентировочные составы на матч чемпионата Англии

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет лондонский «Тоттенхэм». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (вр), Гвардиол, Аканджи, Стоунс, Уокер, Гюндоган, Фоден, Бернарду Силва, де Брёйне, Савио, Холанн.

«Тоттенхэм»: Викарио (вр), Удоджи, Дэвис, Дрэгушин, Порро, Матар Сарр, Биссума, Кулушевски, Сон, Соланке, Джонсон.

У «Манчестер Сити» травмированы Родри, Оскар Бобб, Матео Ковачич. Под вопросом Рубен Диаш, Жереми Доку, Луис Матеус, Натан Аке, Джек Грилиш, Нико О'Райли.

В лазарете «Тоттенхэма» находятся Ришарлисон, Уилсон Одоберт, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро. Под вопросом Тимо Вернер, Мики Мур. Дисквалифицирован за расистскую шутку Родриго Бентанкур.

В предыдущем туре АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону», а «Тоттенхэм» – «Ипсвичу» (по 1:2). По итогам одиннадцати туров у «небесно-голубых» 23 очка, в активе «шпор» 16 баллов.

Матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» состоится сегодня, 23 ноября, на «Этихаде». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов