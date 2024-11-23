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«Арсенал» – «Ноттингем Форест»: Вероятные стартовые составы на крупный матч АПЛ

23 Ноября 2024 • 09:00 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
1 1.37 X 5.10 2 9.00
Через 8 ч. 28 мин.

В большом матче двенадцатого тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» сыграет дома против «Ноттингем Форест». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы.

«Арсенал»: Райя (вр), Калафьори, Габриэль дос Сантос, Салиба, Юрриен Тимбер, Мерино, Парти, Эдегор, Мартинелли, Хаверц, Сака.

«Ноттингем Форест»: Селс (вр), Морено, Мурильо, Миленкович, Эйна, Уорд-Праус, Йейтс, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Домингес, Вуд.

В лазарете «Арсенала» находятся Киран Тирни, Такэхиро Томиясу и Бен Уайт. У «Ноттингем Форест» травмированы Данило, Ибрахим Сангаре; под вопросом Андерсон Эллиот.

В прошлом туре «Арсенал» сыграл 1:1 в дерби с «Челси», а «Ноттингем Форест» проиграл 1:3 «Ньюкаслу». У «канониров» в Премьер-лиги серия из четырёх матчей без побед. У «Арсенала» и «Ньюкасла» по 19 очков.

Матч «Арсенал» – «Ноттингем Форест» состоится сегодня, 23 ноября, в Лондоне на «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 18 часов мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Арсенал Лондон Ноттингем Форест

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АРСЕНАЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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