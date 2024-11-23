Постекоглу: «Гвардиола уже точно войдёт в историю как один из великих»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о Хосепе Гвардиоле, продлившем накануне контракт с «Манчестер Сити» до середины 2026 года.

«Здорово, что Пеп снова продлил контракт. Это фантастика для Премьер-лиги. Он продолжает устанавливать стандарты. Нелегко побеждать в разных странах, но он показывает постоянное превосходство. Игра его команд всегда бросает вызов каждому сопернику. Его энергия поддерживать это так долго просто выдающаяся. Гвардиола уже точно войдёт в историю как один из великих. Но для него это ещё не всё», - сказал Постекоглу журналистам.

В субботу, 23 ноября, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграют в Премьер-лиге.