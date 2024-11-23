Постекоглу – о Бентанкуре: «В наши дни люди хотят сжигать других на костре»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу дисквалификации Родриго Бентанкура. Как известно, уругваец получил семь игр отстранения внутри Англии за давнее расистское высказывание. Бентанкур неуместно пошутил, что ему сложно отличать корейцев, когда говорил об одноклубнике Хын Мин Соне. «Шпоры» подали апелляцию.

«Бентанкур признал, что совершил ошибку. Мы примем любое наказание, но первое считаем слишком суровым. Подать апелляцию – наше право. Я понимаю, что в наши дни люди хотят сжигать других на костре, но для образования и программе нужно понимать тех, что совершает ошибку и платит за это. Важно правильно обращаться с такими людьми, будь это Родри или кто-то другой. Нужно учиться на ошибках других», - сказал Постекоглу журналистам.