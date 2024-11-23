«Манчестер Сити» подыскивает замену де Брёйне и Гюндогану – назван кандидат

В «Манчестер Сити» подумывают о замене звёздным полузащитникам Кевину де Брёйне и Илкаю Гюндогану.

Контракт обоих футболистов с «горожанами» истекает летом следующего года. По информации журналиста Керри Хау, после завершения сезона «Манчестер Сити» попробует усилить полузащиту – вполне возможно подписание прямой замены де Брёйне или Гюндогану. Главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле нравится кандидатура Джамала Мусиалы, однако переманить футболиста «Баварии» будет непросто, поскольку он склоняется к продлению договора с мюнхенским клубом.

Напомним, в четверг «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой до 2027 года.